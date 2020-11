Sabrina Salerno: body bianco trasparente e scollatura profonda, un sogno – Foto

Sabrina Salerno è un sogno vivente: con un body bianco, trasparente e una scollatura profonda, non lascia nulla all’immaginazione, foto.

Visualizza questo post su Instagram Ieri: baby Salerno…😉😱 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 6 Nov 2020 alle ore 12:00 PST

Sabrina Salerno continua a fare regali ai fans e, in giorni in cui ci sono poche cose da fare se non cercare di stare il più possibile a casa, la showgirl tira fuori dal cassetto dei ricordi le foto della sua carriera che hanno fatto sognare e continuano a farlo.

Giovanissima, bellissima, con le forme mozzafiato come quelle che sfoggia oggi, con un viso fresco e i lineamente identici a quelli odierni, Sabrina Salerno era già una giovane e bellissima donna. Con la sua bellezza ha fatto sognare milioni di fans e non solo in Italia e lo stesso affetto ricevuto anni fa, continua a riceverlo come si evince dalle foto che pubblica sui social.

