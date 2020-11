È morto Stefano D’Orazio dei Pooh: Barbara D’Urso esprime il suo dolore

Scomparso all’età di 72 anni il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio. A confermare la notizia Roby Facchinetti e i suoi compagni. Amici e colleghi esprimono il loro dolore

Stefano D’Orazio era stato ricoverato in ospedale la scorsa settimana, ma la notizia non era trapelata per rispetto delle sue volontà e di quelle della famiglia. Purtroppo a causa di alcune complicazioni il batterista dei Pooh non ce l’ha fatta e si è spento nella giornata di ieri. A confermare la sua scomparsa è stato Roby Facchinetti con un post firmato insieme a Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli.

“Sembrava che la situazione stesse migliorando, poi la terribile notizia” -si legge- “Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti. Ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa“. Infine il saluto al compagno “Ciao Stefano, nostro amico per sempre“. A loro si sono aggiungi numerosi amici e colleghi che hanno voluto ricordare Stefano ed esprimere il loro dolore.

LEGGI ANCHE -> Mina torna a emozionare con la sua voce: in arrivo un grande progetto

Le commuoventi parole di Barbara D’Urso per Stefano D’Orazio

Tra le persone che hanno espresso il loro dolore anche Barbara D’Urso che ha voluto ricordare l’amico Stefano D’Orazio. La conduttrice ha postato una foto che li ritrae qualche anno fa durante una serata insieme, sorridenti e abbracciati. “Sono disperata” -scrive- “un pezzo del mio cuore“. Poi il ricordo di ciò che hanno condiviso insieme e il ruolo che il batterista ricopriva nella sua vita. “Hai visto crescere i miei figli, Natali e Natali passati insieme e non solo” -racconta Barbara- “Sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato“.

LEGGI ANCHE -> Stefano D’Orazio di cosa è morto: Dodi Battaglia rivela la causa del decesso

Forse non tutti lo sanno ma la conduttrice è stata anche testimone di nozze dell’artista, dimostrazione del fatto che i due fossero legati da un profondo affetto. “E ora come faremo? Come?” conclude così il messaggio, sottolineando la disperazione provata in questo momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 6 Nov 2020 alle ore 11:18 PST

Stefano D’Orazio si lascia alle spalle una famiglia, gli amici e milioni di fan che oggi piangono la sua scomparsa. Lui che, insieme ai Pooh, ha contribuito a fare la storia della musica italiana.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter