Stefano D’Orazio, l’ultimo saluto straziante della moglie: “Stava guarendo…”

La scomparsa di Stefano D’Orazio, il batterista dello storico gruppo – i Pooh – ha davvero gettato tutti nello sconforto. La notizia è sopraggiunta così, inaspettatamente venerdì sera, ancora scossi dalla scomparsa di Gigi Proietti e poco prima di Sean Connery. Una settimana pesante e triste per tutti. Il chitarrista era già malato, ma secondo quanto dichiarato dalla moglie – Tiziana Giardoni – era verso la via della guarigione. Ma la positività al Covid-19 non ha dato via di scampo al musicista e per lui non c’è stato più niente da fare. La moglie nel suo pianto straziante per la terribile perdita, dichiara: «Ho perso una parte di me stessa, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui».

Stefano D’Orazio, le parole della moglie: “…il Covid ha compromesso irrimediabilmente…”

«Stefano era in via di guarigione da una patologia che stava curando da circa un anno e al lavoro su alcuni progetti che gli stavano molto a cuore, quando è risultato positivo al Covid che ha compromesso irrimediabilmente il suo stato di salute». La famiglia racconta la causa del decesso dello storico batterista dei Pooh. La pagina Instagram dei Pooh ha dedicato a Stefano un messaggio lunghissimo nel quale si evince tutta la tristezza ma anche la riservatezza per il loro amico che stava male già da tempo e che non hanno divulgato la notizia per rispetto di Stefano e della famiglia.

Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa.

