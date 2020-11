Ha vinto l’ultima puntata di Tale e Quale Show vestendo i panni di Anastacia: il risultato finale ha conquistato pubblico e giuria

Le sue esibizioni a Tale e Quale Show continuano ad attirare consensi. Il talento di Barbara Cola non sta passando inosservato e i risultati ottenuti nel corso delle puntate ne sono una prova. Ha sfiorato la prima posizione la scorsa settimana, ma ieri sera ha sbaragliato la concorrenza con una straordinaria imitazione della cantante internazionale Anastacia. Un prova per niente facile, soprattutto per l’incredibile estensione vocale di quest’ultima, eppure Barbara ha incantato tutti.

Barbara Cola vince la puntata di Tale e Quale Show

Ha dato prova del suo talento e lo ha fatto cantando il brano “I’m Outta Love“, dove ha dimostrato di possedere una voce davvero straordinaria. I giudici si sono complimentati per la sua interpretazione e per la sua estensione. L’esibizione ha ottenuto il consenso di tutti e l’ha portata a vincere la puntata. Sul podio insieme a lei Virginio nei panni di Franco Simone e infine Lidia Schillaci nelle vesti di Antonella Ruggiero. All’ultimo posto della classifica si è invece posizionato Francesco Monte con la sua imitazione di Raf.

È già stata anticipata l’artista che Cola dovrà interpretare la prossima settimana: si tratta di Emma Marrone. Staremo a vedere se riuscirà a stupire ugualmente il pubblico.

Una puntata ricca di colpi di scena quella di ieri, che ha visto anche l’intervento inaspettato di Renato Zero, omaggiato da ben due concorrenti in gara. Per la prima volta al timone non c’era Carlo Conti che a causa del Covid non si trova attualmente nelle condizioni di poter lavorare. A sostituirlo i giudici Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi, affiancati da un quarto volto noto: Enrico Brignano. Accanto a loro l’immancabile comico Gabriele Cirilli.

