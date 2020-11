Francesco Totti e Ilary in isolamento per Covid: le ultime novità

Lo storico ex capitano della AS Roma, Francesco Totti, e sua moglie Ilary Blasi risultano malauguratamente positivi ai test per il coronavirus.

Dopo aver scoperto entrambi la loro positività al virus Francesco e Ilary, pare che l’ex capitano giallorosso avesse accusato alcuni dei principali sintomi ancor prima di effettuare il tampone risolutivo. Dopo aver ricevuto il responso entrambi sono stati costretti all’isolamento preventivo, specialmente nei riguardi dei loro tre bambini, Christian, Isabel e Chanel.

L’amatissima coppia della capitale, pur vivendo nella stessa casa, ha dovuto mantenere dalla scorsa settimana le distanze di sicurezza previste in questo periodo, soggiornando per lo più ognuno in una camera differente della loro residenza. Inutile dire che dopo la recente scomparsa del papà di Francesco, Enzo Totti, dovuta proprio alla stessa malattia contratta dal figlio, sarebbe stato preferibile in un momento come questo non dover badare anche a tali limitazioni.

Gli indizi di un miglioramento

Visualizza questo post su Instagram Più bella cosa non c’è…….. Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 29 Set 2020 alle ore 12:25 PDT

Nell’attesa che i sintomi da coronavirus passino definitivamente per l’ex numero 10 della Roma, sembrerebbe che sui social network un gran numero di fans e degli amici più stretti stiano trasmettendo alla coppia, nonostante la distanza, il loro affetto. Lo testimonia anche l’ultimo pubblico scambio di battute per sdrammatizzare sulla faccenda avvenuto con l’attuale calciatore della Roma, ed amico di Francesco, Edin Dzeko, risultato anche lui di recente positivo al Covid-19.

Visualizza questo post su Instagram A te che hai reso la mia vita bella da morire……….AUGURI soul Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 27 Set 2020 alle ore 8:31 PDT

Nonostante le recenti disavventure, Ilary e Francesco continuano a mostrare il loro ottimismo nelle ultime instastories attendendo un risultato che sia stavolta “negativo“.

