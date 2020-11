Verissimo, Rita Pavone racconta il suo dramma e spiega come sta oggi

Rita Pavone racconta il dolore che l’ha toccata da vicino due anni fa e dal quale non è più riuscita a riprendersi completamente.

Rita Pavone racconta la sua tragedia nella puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio e spiega come si sente a distanza di due anni.

La cantante è nata a Torino 75 anni fa e la sua carriera è stata costellata da grandi successi che l’hanno resa molto amata dal pubblico italiano.

Sposata con Teddy Reno dal 1968, i due hanno quasi 20 anni di differenza e ancora oggi sono molto uniti seppur all’inizio la loro relazione era stata uno scandalo sia per la differenza d’età sia perché Reno era già sposato con un figlio.

Originaria di una famiglia molto umile, il padre lavorava alla Fiat ed era di origini siciliane. Terza di quattro figli maschi, fu presa di mira dalla stampa scandalistica anche quando i genitori si separarono.

Racconto toccante della cantante

Nell’intervista a Verissimo, Rita Pavone parla del dolore che l’ha colpita 2 anni fa, quando morì il fratello più piccolo.

Rita era molto legata ai suoi fratelli, in particolar modo al più piccolo perché quando aveva 12 anni lei scoppiò come cantante e siccome la maggiore età era a 21 anni la madre dovette seguirla e quindi suo fratello ne risentì non potendo essere abbastanza presente con lui, in una fase così delicata. La cantante si sentì responsabile di questo e proprio durante la sua malattia non lo abbandonò neanche per un istante annullando tutti i suoi impegni lavorativi.

Suo fratello Cesare da piccolo si era ammalato anche di poliomielite e l’ha definito un miracolato per il modo in cui all’epoca guarì.

La cantante conclude dedicando un ricordo alla sua famiglia: “eravamo poveri ma molto uniti e dignitosi”.

