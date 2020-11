A Tu sì que vales un concorrente si presenta: “Sono il figlio di Al Bano”

Durante la puntata andata in onda ieri un concorrente dice di essere il figlio di Al Bano e i giudici in studio rimangono di stucco

Simpatico siparietto quello che è andato in onda ieri sera nella puntata di Tu sì que vales, quando un concorrente si è presentato dicendo che crede di essere il figlio di Al Bano Carrisi.

Ciò che glielo fa pensare è il suo timbro di voce, secondo lui molto simile a quello del ‘padre’.

Quando l’uomo si presenta infatti, dichiara: “Credo di essere il figlio legittimo di Al Bano. Sono sicuro per la voce che papà è lui, le movenze di mamma non lo so”.

Ovviamente tutti gli ospiti in studio sono scoppiati a ridere e perplessi hanno fatto domande per indagare su questa presunta parentela.

Il concorrente si è esibito a Tu sì que vales cantando un successo di Al Bano, ‘Nel sole’, e ha spiegato che il suo nome d’arte è ‘Al Banino’, proprio per ricordare la somiglianza con il presunto padre.

Gerry Scotti lo vuole nella sua Scuderia

Il giudice dopo aver assistito all’esibizione di Al Banino, ha commentato: “Nessuno mette in dubbio il tuo valore”, scegliendolo nella sua Scuderia. Inoltre ha introdotto una novità proprio nella sua Scuderia: le scarpe del talento, in grado di far ballare meglio chiunque le indossi.

Al Banino, grazie ai voti della giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli è finito in finale e Gerry Scotti ha promesso che cercherà per lui una ‘Romina Powerina’.

