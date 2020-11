Adua Del Vesco contro Antonella Elia: lacrime e paura nella casa. Al Grande Fratello Vip, Rosalinda oggi ha riflettuto un po’ su quello che è stato detto in puntata

Adua Del Vesco (o meglio, Rosalinda) oggi ha avuto un crollo nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, infatti, pare aver metabolizzato soltanto oggi quello che è successo durante la puntata di venerdì sera. Si è parlato del suo rapporto speciale con Dayane Mello: i loro baci sono solo sintomo di amicizia o qualcosa in più? Lei ha messo in chiaro le cose, essendo fidanzata non prova nessun sentimento amoroso particolare per Dayane, la considera soltanto la migliore amica che abbia mai avuto.

Adua Del Vesco piange al Grande Fratello Vip: “Antonella Elia ha detto delle cose gravi, ho paura per Giuliano”

Così oggi dopo pranzo si è rifugiata in lavatrice dove è scoppiata in lacrime. Dopo, mentre lavava i piatti, si è confidata con Francesco Oppini e poi con Stefania Orlando. Ha rivelato di essere preoccupata per il suo fidanzato Giuliano dopo che Antonella Elia l’ha accusata di averlo tradito con Dayane Mello. Ha paura che Giuliano possa davvero sentirsi tradito da quello che è successo di recente tra lei e la modella nella casa. Francesco e Stefania l’hanno rassicurata, dicendole che Giuliano è un ragazzo intelligente e capirà che Antonella Elia sta semplicemente svolgendo il suo ruolo da opinionista del programma.

Intanto nella casa sorgono un po’ di dubbi sulla sincerità di Dayane nei confronti di Adua e Tommaso Zorzi ha deciso di dare un consiglio all’attrice: “Goditi questa amicizia con lei, ma non farti usare. Ho paura che si sia scritta un copione”.