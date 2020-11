Alfonso Signorini fuori dal Grande Fratello, decisione inaspettata

A rivelare l’indiscrezione è una nota giornalista Mediaset a cui è stato proposto di condurre il Grande Fratello Vip 5, questo comporterebbe un esclusione dell’attuale conduttore del reality..

Massimo Bernardini a Tv Talk ha commentato, come di consueto, i programmi e gli avvenimenti televisivi della settimana e nella puntata di sabato 7 novembre una degli ospiti in studio è stata Barbara Palombelli.

La giornalista attualmente conduce Stasera Italia e Forum sulle reti Mediaset e proprio in occasione di questa intervista ha rivelato di avere un record: è la conduttrice che ha condotto per più ore in televisione, superando le 700 ore.

E’ orgogliosa di questo suo record ma ironizza: “Finché resto negativa va benissimo, ma voglio la corona”.

Spiega anche la televisione che ama fare, in cui racconta le storie tragiche per informare e sensibilizzare il pubblico senza però cadere nella tv del dolore.

Alfonso Signorini in bilico

Alla domanda che le viene posta se le piacerebbe condurre un reality, la giornalista risponde che le è stato proposto di condurre il Grande Fratello Vip 5 ma ha rifiutato poiché preferisce continuare con i programmi di informazione. E ribadisce che difficilmente potrebbe cambiare idea.

Dunque il ruolo di Alfonso Signorini sarebbe davvero in bilico ma questo non ci sorprende dato che sono stati molti i commenti negativi relativi alla sua conduzione tanto che sembra sia stata aperta una petizione su Change.org per sostituirlo.

Secondo il pubblico del reality, infatti, Alfonso Signorini avrebbe delle preferenze nei confronti dei concorrenti e utilizzerebbe due pesi e due misure quando deve redarguirli.

Il conduttore dovrebbe essere al di sopra di ogni giudizio e parere e restare imparziale, cosa che a quanto pare il direttore di ‘Chi’ non sta riuscendo a fare.

Non ci resta che attendere per scoprire dunque chi prenderà il suo posto, l’anno prossimo.

