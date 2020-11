Ballando Con Le Stelle, clamorosa uscita della Isoardi: “L’attesa alimenta il piacere”

Dopo l’uscita forzata dal programma, l’ex presentatrice Elisa Isoardi si lascia andare ad una clamorosa indiscrezione sull’amore

“Quasi quasi non mi trattengo…” – questo è il pensiero di Elisa Isoardi, a proposito della sua avventura a Ballando Con Le Stelle, il programma che le ha regalato un nuovo presunto amore.

L’ex compagna di Salvini era uscita allo scoperto, sul rapporto con il leader della Lega, mostrandosi palesemente infastidita contro coloro che la ritengono un celebre personaggio, divenuto famoso solo grazie all’accostamento del politico.

Dopo aver chiuso i “battenti” e i rapporti (almeno momentaneamente) con il cast produttivo di Rai 1, Elisa Isoardi ha deciso di immergersi in una nuova fantastica esperienza. A scoprire le doti nascoste di ballerina è stata la “vetrina” di Milly Carlucci, “Ballando Con Le Stelle”. La conduttrice ha rispolverato il suo talento, sorprendendo i telespettatori da casa, ma ha rimediato un infortunio alla caviglia che l’ha costretta ad abbandonare il programma anzitempo

Ballando Con Le Stelle, la risposta sbalorditiva della Isoardi

Tra le coppie più glamour di Ballando Con Le Stelle spicca sicuramente il talento di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Ad alimentare l’odiens attorno al duo non è solo la celebre notorietà della presentatrice tv, ma anche l’affiatamento di coppia.

L’ex conduttrice de “La Prova Del Cuoco” si è riscoperta una campionessa del ballo. Questa sua qualità, fino a qualche mese fa, custodita nel cassetto dei pregi ha risaltato la sua attenzione a livello mediatico. Per Elisa, l’avventura di Ballando Con Le Stelle è stata anche una questione d’amore.

I telespettatori non possono dimenticare il lungo corteggiamento di Raimondo Todaro ad Elisa, mentre esibivano i loro corpi in pista. La scintilla della coppia, inoltre sembra sia scoppiata anche fuori dal programma, grazie ad alcune “paparazzate” che hanno individuato un incontro in gran segreto e uno scambio ipotetico di un bacio passionale.

Proprio di questo argomento si discute in pubblico, tra i fans di Ballando, incuriositi dal considerare o meno veritiero lo “scatto” di un amore mai dichiarato ufficiale. Alla domanda sulla presunta “scintilla” d’eros, scoccata tra Elisa e Raimondo, una telespettatrice ha cercato di venire a capo della situazione, rivolgendo la domanda direttamente alla Isoardi.

La risposta è stata un vero e proprio lapsus significativo, quasi simpatico e tra le righe: “Non c’è stato il tempo. Ma a volte basta solo pazientare…”. Così l’ex di Salvini ha risposto alla domanda della signora Rossella, facendo capire che a volte l’attesa di sapere qualcosa non può altro che aumentare il piacere di scoprirla

