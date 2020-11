Diletta Leotta: l’intenso scatto sportivo su DAZN – FOTO

Il post sul suo profilo Instagram mostra Diletta impegnata in un’ultima intervista, con chi starà parlando la bionda conduttrice?

In attesa del match calcistico che vede protagoniste le squadre della Lazio e della Juventus, la ventinovenne Diletta Leotta si cimenta in un’intervista. La didascalia nella foto pubblicata 6 ore fa ha invitato i suoi fans ad accedere alla piattaforma online DAZN nella giornata di oggi, a partire dalle ore 12’30 per assistere alla sfida.

Diletta Leotta e la bellezza nello sport

I commenti alla foto “esultano” per la vittoria della sua bellezza nel mondo dello sport. Uno degli ultimi la definisce “un sogno”. In effetti, è palese quanto lo sguardo da cerbiatto della professionalissima Diletta incanti ogni giorno di più gli spettatori sportivi.

Di sicuro in seguito a questo intenso Focus sulla partita proposto dalla conduttrice radiofonica, Diletta Leotta, gli sportivi non hanno più dubbi. Gli ascolti della partita, da lei definita il “Big Match” adesso in diretta streaming, saranno anche sicuramente numerosissimi anche grazie alla sua attivissima presenza.

