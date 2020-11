Tommaso Zorzi, incidente nella notte: paura nella casa del Grande Fratello. Ieri sera durante la festa l’influencer è scivolato sulla passerella bagnata e ha rischiato di farsi molto male

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip, e le feste del sabato sera non sarebbero le stesse se non ci fosse lui. Anche ieri sera ha fatto divertire tutti: con il suo costume di scena e sui tacchi a spillo, ha fatto divertire, cantare e ballare i suoi coinquilini nella casa. Ieri però Tommaso ha rischiato di farsi davvero molto male e i suoi amici si sono presi un vero e proprio spavento per quello che è accaduto mentre era fuori in giardino a ballare a ritmo di musica.

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip scivola sui tacchi: rischia di farsi molto male

Il ragazzo infatti è scivolato rovinosamente sulla passerella, mentre era sui suoi famosi tacchi arancioni. La regia non ha ripreso questo momento, perché da qualche giorno è possibile vedere soltanto una stanza della casa e in quel momento stavano riprendendo Stefania Orlando che era in camera. Pioggia di polemiche sul web per questo momento, definito epico nella casa, che non abbiamo visto. Tommaso ha rischiato di farsi davvero molto male, ha avvertito un dolore alla gamba e si è ferito il pollice. Francesco Oppini è corso subito in suo soccorso, andandogli a prendere un po’ di ovatta per fermare il sangue.

Tommaso dopo essersi ripreso dalla caduta, è tornato a ballare con i suoi amici. “Il segreto è non fermarsi mai, non togliersi i tacchi neanche dopo una caduta” ha ironizzato il ragazzo, tornando a divertirsi coi suoi amici.