Ieri sera a Pescia si è verificato un incidente mortale causato da un violentissimo scontro tra due auto: a perdere la vita un uomo e una donna

Due morti e tre feriti, questo è il terribile bilancio dell’incidente mortale avvenuto ieri sera a Pescia, in provincia di Pistoia. Uno scontro frontale avvenuto al centro della strada tra due veicoli sulla sp 13 via Romana che è stato devastante.

Questo quanto accaduto secondo le prime ricostruzioni anche se è tutto da accertare, anche le cause che hanno scatenato lo scontro frontale violentissimo.

Gli automobilisti che passavano di lì hanno subito dato l’allarme ma quando i soccorsi sono arrivati per alcune persone rimaste coinvolte, cinque in tutto, non c’era più nulla da fare. Due le persone morte sul luogo dell’incidente: una donna di 54 anni che era alla guida di una delle due vetture coinvolte, una Dacia Duster e un 33enne, di origini albanesi passeggero dell’altra auto, una Alfa Romeo 147. Entrambe le vittime sono di Pescia.

Incidente mortale a Pescia, l’arrivo dei soccorsi

Tre, invece, i feriti dell’incidente, uno dei quali in condizioni molto gravi. Le persone erano rimaste intrappolate nelle lamiere delle auto e sono state estratte dai Vigili del fuoco del comando di Pistoia, quelli dei distaccamenti di Pescia e Montecatini arrivati sul posto. Subito trasportati dal 118 in ospedale.

Sul luogo anche i carabinieri di Montecatini che hanno effettuato i primi rilievi e la ricostruzione della dinamica. Per questo motivo la strada sp 13 è rimasta per lungo tempo chiusa al traffico.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale della protezione civile di Pescia e il sindaco di Pescia Oreste Giurlani.

