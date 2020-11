Dopo l’annuncio della positività al Covid19 della cantante Iva Zanicchi, giunge la notizia di un aggravamento delle condizioni di salute

L’annuncio sulla positività di Iva Zanicchi al Covid19 risale a pochi giorni fa, quando la cantante si è isolata in casa per trascorrervi il periodo necessario ai successivi sviluppi; tuttavia la sue condizioni si sono aggravate al punto da richiederne il ricovero.

La cantante è stata ricoverata, infatti, presso l’ospedale di Vimercate a causa dell’insorgenza di una polmonite bicamerale sopraggiunta dopo aver contratto il virus. Ad annunciarlo è lei stessa su Instagram che ha cercato comunque di tranquillizzare i suoi fan.

La Zanicchi ha postato anche una sua foto in cui è ritratta con i dispositivi medici utilizzati per agevolare la respirazione ma, forte anche del parere dei medici, si dichiara “fiduciosa” sul decorso della malattia. La cantante non nasconde, comunque, momenti di sconforto, soprattutto con il sopraggiungere della sera.

Zanicchi: la cantante annuncia l’insorgenza di complicazioni

Dopo l’annuncio sulla positività al Covid19 di Iva Zanicchi, è la stessa cantante ad aggiornare i suoi sostenitori sui social: le condizioni si sono aggravate per l’insorgenza di una polmonite bicamerale che l’ha costretta al ricovero presso l’ospedale di Vimercate.

La cantante ha cercato di rassicurare i suoi fan e, nel frattempo, invita a fare attenzione a tutti, specie in queste belle giornate di sole, e spiegando anche come il personale medico sia disponibile e gentile nei suoi confronti.

Anche i medici che, come osserva Iva Zanicchi, arrivano “come degli astronauti”, cercano di rassicurarla sulla sua situazione; la cantante li definisce “i suoi angeli custodi” e ringrazia sia loro che i suoi follower per i tanti messaggi di vicinanza e solidarietà ricevuti.

