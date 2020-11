Carlo Conti è all’ospedale Careggi di Firenze a causa del Covid. Il presentatore non c’era a Tale e Quale Show, le sue parole

Carlo Conti, il celebre e amatissimo conduttore Rai, è stato colpito dal coronavirus. Era stato direttamente lui ad annunciarlo sui social spiegando di essere a casa e di stare bene.

Non è il solo volto tv ad essere stato fermato dal virus che ha sconvolto la vita nel 2020. Anche il collega Gerry Scotti ha annunciato di essere stato fermato dal virus, anche lui a casa per curarsi. E poi in casa Mediaset c’è anche Valentino Picone assente dal programma di Striscia la Notizia a causa del Covid con la ripresa della trasmissione questa sera.

Fin da subito c’è stata apprensione per Carlo Conti che poi è aumentata quando lo stesso conduttore ha fatto sempre tramite Instagram di essere stato portato in ospedale. Le sue condizioni si erano aggravate e quindi è stato necessario il ricovero.

Venerdì scorso, infatti, non è stato presente a Tale e Quale Show, condotto dai giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Carlo Conti, le sue parole su Instagram

”Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid”. Queste le prime parole di Carlo Conti su Instagram. Le sue condizioni non erano preoccupanti e il conduttore ha condotto da casa e in collegamento la puntata di Tale e Quale Show di venerdì 30 novembre.

Poi le cose sono peggiorate e da qualche giorno Carlo Conti è ricoverato a Firenze nel reparto malattie infettive. I sintomi della malattia hanno richiesto il trasferimento al Careggi.

“Tranquilli !!! Tutto sotto controllo – ha scritto il conduttore Rai – da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid !!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri !!! Torno prestoooo! Stasera T&Q andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli !!! Forza ragazzi !!!!” ha scritto venerdì Carlo che non è stato presente in puntata.

Anche la Rai con un comunicato ha tranquillizzato tutti: “Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv”.

