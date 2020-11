Mara Venier e l’assenza al funerale dell’amico scomparso

Mara Venier è stata aspramente criticata sui social e non solo. L’assenza al funerale dell’amico scomparso non è stata presa assolutamente bene.

Mara Venier, la padrona di casa di Domenica In, è stata al centro di una polemica social che in poco tempo è diventata virale sul web. Il motivo è semplice: molti avrebbero notato l’assenza della conduttrice Rai al funerale di Gigi Proietti, celebrato lo scorso giovedì 5 novembre. La diretta interessata ha prontamente risposto a tali critiche confermando la sua assenza all’ultimo saluto all’artista romano, la Zia Mara ha motivato l’assenza al funerale con il troppo dolore che provava. La Venier si riferisce anche alla perdita immensa dalla quale ancora non si sarebbe ripresa: la scomparsa del migliore amico.

Mara Venier e la polemica senza fine

Settimana sicuramente difficile per chiunque, i due lutti ovvero la perdita di due persone amate dal pubblico hanno certamente buttato nello sconforto anche i follower di Mara Venier che l’hanno accusata in più occasioni: non solo l’assenza al funerale ma anche la mancanza di uno spazio adatto nel suo programma domenicale alla scomparsa di Proietti, qualcuno infatti ha ammesso:…oggi ho rinunciato di vedere la partita per vedere te sicura che avresti reso il debito omaggio ad un Grande come il caro Gigi Proietti invece niente due parole con Giannini e basta …mi dispiace ma oggi mi hai delusa…mi sarei aspettata di più.

Apprezzatissimo invece lo spazio del programma dedicato a Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso lo scorso venerdì sera. Insieme agli altri membri della storica band, hanno con garbo ed eleganza, oltre che tanta commozione, ricordato il musicista.

