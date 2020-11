Dopo diverse speculazioni si è presentata al pubblico a Live – Non è la D’Urso la compagna 22enne di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis

Paolo Brosio ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip da poco più di una settimana e fuori dalla casa è già scoppiato il primo gossip che lo riguarda. Sebbene il giornalista non disdegni apprezzamenti e battute alle concorrenti donne, e non abbia mai parlato di una presunta relazione, sembra che al momento non sia propriamente single. Dopo alcune voci riportare si è fatto chiarezza una volta per tutte sulla faccenda a Live – Non è la D’Urso, dove ha fatto la sua comparsa Maria Laura De Vitis che dichiara di avere intrapreso una frequentazione con Brosio.

La verità di Maria Laura, la compagna 22enne di Paolo Brosio

In collegamento con Barbara D’Urso si è presentata al pubblico Maria Laura De Vitis, 22 anni, che ha raccontato di aver conosciuto Paolo Brosio alla fine dell’estate. I due hanno avuto poco tempo per frequentarsi, anche a causa del ricovero di quest’ultimo e del successivo ingresso nella casa, ma sembra che abbiano posto le basi per una possibile relazione futura. “Sono stata l’ultima persona che ha chiamato prima di entrare in casa” -dichiara Maria Laura- “So che lui pensa a me. So che mi sta aspettando come sto facendo anche io“.

Sebbene la giovane dichiari di non essere credente ha ammesso che la religione li ha fatti avvicinare. “Siamo andati in chiesa, mi ha fatto benedire, mi ha regalato rosari. Ha preso questa cosa del mio non credere quasi come una sorta di missione” -ha raccontato- “Ci siamo conosciuti in un momento difficile della mia vita. Lui ha cercato in tutti i modi di darmi un appoggio“.

La giovane e Brosio, che hanno ben 42 anni di differenza, si sono conosciuti a Forte dei Marmi. La stessa sera è scattato il primo bacio. “Abbiamo parlato tanto, ci siamo trovati subito compatibili“, ha sottolineato Maria Laura prima di ammonirlo per alcuni atteggiamenti che sta avendo all’interno della casa. “Mi sto segnando tutto. Lui è geloso di me ma anche lui deve stare attento perché io potrò reagire a quello che vedo“, sono state le parole della giovane.

Per il momento pero’ il giornalista non ha minimamente menzionato questa frequentazione all’interno della casa. Lo avrà fatto per privacy o c’è qualcosa che il pubblico non sa? Una cosa è certa, Alfonso Signorini non si farà scappare l’occasione per indagare a riguardo.

