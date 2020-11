Alessia Marcuzzi non vede l’ora di tornare in pista con una nuova puntata di Le Iene, in onda questa sera, e intanto saluta i suoi fan con un post

L’abbiamo vista al Grande Fratello, all’Isola dei famosi, nel ruolo di carabiniere, a Temptation Island ed ora è impegnata con uno dei programmi televisivi più seguiti Le Iene. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, la peter pan di Mediaset, infatti per lei gli anni sembrano essersi fermati, sprizza gioia e allegria ovunque e l’età per lei è solo un numero. Solare, energia, brillante e sempre ottimista, anche quando si è dovuta fermare per qualche puntata, poiché risultata positiva al test rapido.

Questa sera vedremo Alessia Marcuzzi a Le Iene?

Sembra che la Marcuzzi abbia superato i controlli previsti dal protocollo Mediaset sul Covid e così questa sera tornerà a Le Iene insieme al suo collega Nicola Savi. I due insieme toccano il cielo con un dito, una coppia affiatata e pronta a conquistare in ogni puntata il pubblico che li segue. Nell’attesa del nuovo appuntamento, la Marcuzzi saluta i suoi fan con un post molto speciale.

E’ ufficiale questa sera Alessia sarà in pista per un nuova e imperdibile puntata targata Le Iene, quale sarà l’outfit della serata? Come sempre riuscirà a sorprendere il pubblico che la segue da anni.

