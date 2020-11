Arisa “cosa fai ancora a letto?”. La FOTO da sotto le lenzuola incanta tutti

Nuovo scatto condiviso dalla cantante Arisa sulla sua pagina Instagram. Si mostra ancora a letto nonostante l’ora tarda ma spiega anche il motivo

Alternativa e controcorrente sempre e comunque, anche se la cosa può dare molto fastidio a tante persone. Ma Arisa ormai è abituata a lottare contro chi l’attacca per il suo atteggiamento così irruento e spesso sopra le righe nei modi di parlare e ultimamente anche di mostrarsi sui social.

La cantante, pseudonimo di Rosalba Pippa è nata nel 1982 a Genova ma è cresciuta in Basilicata, si è fatta conoscere con il suo brano d’esordio a Sanremo diventato un vero cult “Sincertià”. La sua voce è ipnotica e melodiosa, cattura per la bellezza con cui trasporta verso altre dimensioni, nasconde tanta fragilità ma grinta allo stesso tempo che fa trasparire con look sempre eccentrici.

Come dicevamo una bellezza alternativa la sua che non teme rivali perché sempre pulita nella sua naturalezza, fatta di forme generose mai nascoste e quei tagli di capelli corti e sbarazzini. Ama indossare parrucche colorate dai tagli e dalle fogge sempre diverse per mostrarsi al mondo con occhi diversi.

Arisa si mostra a letto appena alzata e svela anche il motivo di questo suo “poltrire”