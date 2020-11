Non è affatto un bel periodo per Aurora Ramazzotti, che qualche giorno fa è risultata positiva. Ora lei se ne sta isolata in casa così.

Da qualche giorno c’è Aurora Ramazzotti positiva al Covid. Purtroppo il virus ha contagiato anche lei. E sono tantissime ora le persone vip e non solo colpite da questo insopportabile male, che ha attanagliato il mondo intero.

Lei nella mattinata di martedì 10 novembre 2020 ha voluto rassicurare i suoi tanti followers e gli ammiratori che la seguono su Instagram, scrivendo un messaggio apposito. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti parla di come si sente in questi giorni, che stanno trascorrendo in maniera altalenante. Ieri stava bene, oggi un pò meno, ha fatto sapere la ragazza in una apposita storia rilasciata sul suo profilo Instagram. E che potete visualizzare nella pagina seguente.