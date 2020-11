Broccoli, potente azione antitumorale

Uno studio di ricercatori coordinati da un’italiano, ha dimostrato che i broccoli hanno una potente azione antitumorale. Ecco il motivo.

I broccoli appartengono alla famiglia delle crucifere. Sono fra le più importanti delle verdure a foglia verde. Indicati in ogni tipo di dieta equilibrata ed ipocalorica. Contengono un elevata quantità di vitamina C e di beta-carotene ma anche di sali minerali come magnesio, fosforo e ferro. Insomma hanno moltissime caratteristiche e da tempo ormai si è scoperta la loro azione antitumorale; ma vediamo come funziona.

Leggi anche >>> Acqua di cottura della cicoria: eccellente toccasana depurativo

Broccoli, ecco spiegata la loro azione antitumorale

Un gruppo di ricercatori negli Stati Uniti, ha condotto una ricerca, coordinata dall’italiano Pier Paolo Pandolfi, che avrebbe riconfermato ulteriormente le proprietà preventive di questi ortaggi. Nello specifico, lo studio spiega che si tratterebbe di una molecola (la molecola dell’indolo-3carbinolo) in grado di inibire un particolare gene coinvolto nell’insorgenza di alcuni tumori. In questo modo, i ricercatori sono riusciti a bloccare la crescita del tumore, in laboratorio.

Come viene riportato su Humanitas News, la molecola contenuta all’interno dei broccoli, agisce su un gene (Pten) che sarebbe un potentissimo oncosoppressore. Perciò possiamo notare che la sostanza presa dai broccoli non agisce direttamente inibendo la crescita tumorale.

Ti potrebbe interessare anche >>> Un bicchiere di vino rosso al giorno può allungare la vita, a dirlo è la scienza

Lo studio condotto da Pandolfi e dal suo team ha mostrato che un gene coinvolto nello sviluppo dei tumori (Wwpl), produce un enzima in grado di arrestare l’attività di Pten, impedendogli quindi di fungere da oncosoppressore. Si è visto anche come l’indolo-3carbinolo sia in grado di “disattivare” Wwpl in modo tale da poter restituire a Pten il suo ruolo protettivo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.