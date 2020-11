La bella Giulia Salemi è entrata nella casa del GF Vip venerdì ma nel suo profilo esce fuori un’adv con l’azienda cioccolatiera Valrhona

Domenica scorsa abbiamo visto la bella Giulia Salemi indossare letteralmente i panni di una provetta pilota di rally guidata dallo speaker Ringo nel programma di motori Easy Driver su Rai Uno. Tuta, casco e guanti ed è volata in sella alla sua auto sportiva nei test su strada che l’hanno eletta un’ottima guidatrice oltre che bellezza mozzafiato al volante.

Ovviamente la puntata era registrata visto che venerdì scorso Giulia è entrata nella casa del GF Vip, si tratta comunque della seconda esperienza in due anni all’interno del reality che l’aveva vista arrivare in semifinale nella terza edizione del 2018.

Nella sua prima edizione aveva intrecciato una storia con Francesco Monte continuata poi anche per poco fuori dal programma, stavolta invece Giulia ha chiarito subito che entrava single e che non era intenzionata ad intrecciare rapporti con nessuno dei ragazzi nella casa. Per questo non ha preso bene la frecciatina del video a sorpresa fattole vedere da Signorini in cui Enock Barwuah, fratello di Balotelli, dichiara il suo apprezzamento per lei.

Giulia Salemi, “Io me li godrò appena tornerò a casa”