Grande Fratello Vip, riassunto puntata 10 novembre: squalifiche e uscite

Grande Fratello Vip, riassunto della puntata del puntata 10 novembre: squalifiche e uscite. Ieri Stefano Bettarini è stato squalificato dal gioco definitivamente, uscito Paolo Brosio

Al Grande Fratello Vip le emozioni, gli scontri e le dinamiche non finiscono mai. Ieri sera la puntata è cominciata con la squalifica di Stefano Bettarini: l’ex calciatore ha bestemmiato durante la serata di domenica e le scuse non sono bastate a salvarlo. Subito dopo la sua uscita si è affrontato l’argomento Dayane Mello: la modella in questi giorni è stata al centro di molteplici polemiche nella casa più spiata d’Italia, in quanto molti cominciano a credere che stia usando Rosalinda per andare avanti nel programma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Grande Fratello Vip, riassunto della puntata andata in onda ieri sera: tante emozioni per Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

Sorpresa per Francesco Oppini: dopo un confronto commovente tra Alba Parietti e Tommaso Zorzi, la donna ha avuto modo di incontrare suo figlio. In lacrime si sono detti tutto quello che non hanno mai avuto il coraggio di dirsi in tutti questi anni, dove il loro rapporto è stato molto complicato. In seguito si è parlato di Maria Teresa Ruta, che ha raccontato un po’ della sua vita e di una violenza che ha quasi subito quando era molto giovane. Un messaggio importante per tutte le donne che seguono da casa. Sorpresa per la Contessa De Blanck, che ieri compiva 80 anni e che ha avuto la possibilità di incontrare sua figlia Giada.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”