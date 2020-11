Luna di miele finisce in tragedia, gli sposi morti annegati

Luna di miele spezzata nel più tragico dei modi per due giovani americani. Un semplice bagno che è finito in tragedia

La luna di miele è uno di quei momenti che tutte le coppie aspettano con trepidazione. Un momento di svago e divertimento dopo il sì e dopo tanti mesi di preparativi per il fatidico sì. Non sempre però va per il verso giusto. Delle lune di miele si raccontano tantissimi luoghi comuni, ma quello che è successo a New York ha dell’incredibile.

I due sfortunati sposi sono due giovani americani: Mohammad Malik di 35 anni e Noor Shah di 29. Avevano scelto di trascorrere il loro viaggi di nozze al caldo, ai Caraibi lo scorso ottobre. Da qui però si erano spostati qualche giorno a Long Island, nel distretto di New York. Qui sarebbe avvenuto il peggio ed i due giovani hanno fatto perdere le loro tracce.

La famiglia è sconvolta e non trova pace per la tragedia che ha spezzato le vite dei due neo sposi. Giovani e con tutta una vita davanti.

LEGGI ANCHE –> Muore a 17 anni dopo un trapianto di midollo osseo

Luna di miele finisce in tragedia, cosa è successo

È sato grazie ai testimoni che si è capito cosa sia capitata a Mohammad Malik e Noor Shah. La tragedia sarebbe successa mentre i due si trovavano in mare. Un bagno come tanti altri, di relax e divertimento, vicino al loro resort.

Mentre nuotavano i due neo sposi hanno iniziato ad avere problemi anche se l’acqua era bassa, arrivava all’altezza del torace ma quello che gli ha giocato un brutto scherzo è stata la forza della corrente che ha creato una risacca. È per questo che trascinati dalla fuori dell’acqua non sono più riusciti a risalare a galla.

Fortunatamente sono stati soccorsi ma nonostante le tecniche di rianimazione per loro non c’è stato nulla da fare. i due giovani sono morti poco dopo essere stati estratti dall’acqua.

Il padre dello sposo ha commentato dicendo soltanto: “Una perdita devastante”. A queste parole si sono aggiunte quelle del fratello di Mohammad che ha voluto ricordare i due neo sposi: “Mio fratello era profondamento innamorato di lei. Era sempre raggiante con lei. Era raggiante anche il giorno del suo matrimonio”.

LEGGI ANCHE –> Professoressa molesta per due anni uno studente minorenne, la disperazione del ragazzo

Ed infine ha aggiunto: “La loro energia era contagiosa e bellissima. Anche loro erano bellissimi e raggianti”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.