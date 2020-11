Pazzesca Silvia Micol, la modella e stilista ha un fisico favoloso che tantissimi tra noi possono soltanto sognare ed immaginare, ammiratela.

Visualizza questo post su Instagram Shop “DUBAI” @fragolis_ 💘 www.fragolis.com Un post condiviso da Silvia Micol ☆ (@silviamicol_) in data: 10 Nov 2020 alle ore 4:11 PST

Con la sua bellezza Silvia Micol Tramonte ha conquistato tutti, ed è così già da tempo. La stilista ha fatto anche da tentatrice all’interno di ‘Temptation Island’ e ha fatto girare la testa non solo ai partecipanti del noto reality show di Canale 5, ma anche a molti dei suoi telespettatori.

Lei ha solo 26 anni ma è ormai una donna pienamente realizzata, e questa non è una cosa da tutti. Da tempo si è trasferita a Miami, in Florida, e lì esercita la sua professione sia di stilista che di modella. Basta vederne il fisico esplosivo per capire che non avrebbe potuto fare altro nella vita. Il suo corpo è fatto apposta per sfilare e per essere ammirato. Molto in voga è sempre la sua linea di costumi da bagno. Si parla di diversi flirt per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Lei è una ragazza dal carattere forte però, e questo richiede un uomo vero, che sappia come fare per tenerla a bada e per farla sentire come fosse una regina tra le regine.

Visualizza questo post su Instagram @missyempire #missyempire #missygirl Un post condiviso da Silvia Micol ☆ (@silviamicol_) in data: 9 Nov 2020 alle ore 3:00 PST

Lei ha ben 60mila followers ed oltre ed un profilo strapieno di foto conturbanti. Dove a dominare è il suo corpo da schianto, con un lato b più che bombastico. Applausi, messaggi di giubilo ed una tempesta di ‘mi piace’ sono le interazioni che puntualmente raggiungono la bellissima Silvia ad ogni post.

