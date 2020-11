Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: la dedica commuove il web. Ieri il figlio di Alba Parietti ha rischiato di essere eliminato dal programma e ha dovuto dedicare delle parole dolcissime al suo amico Tommaso

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno smesso di rincorrersi nella casa del Grande Fratello Vip, e si sono finalmente ritrovati come avrebbero voluto. Adesso sono sullo stesso punto, più uniti che mai e niente e più nessuno può riuscire a scalfirli. Tanto meno la probabile uscita di uno dei due dal programma che li vedrebbe divisi per chissà quanto tempo. Ieri Francesco ha rischiato davvero di uscire e Tommaso, in ansia per il suo amico, ha pianto svariate volte durante la puntata e Francesco è sempre stato lì a consolarlo. Quando è arrivato il momento del verdetto, il figlio della Parietti ha deciso di fare una dedica speciale al suo amico.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “Ho la conferma che siamo una cosa sola”

“Non è stato facile ma per me Tommaso è qualcosa di particolarmente bello” ha esordito così Francesco, quando gli hanno chiesto di salutare una sola persona per l’ultima volta. “È di una sensibilità pazzesca, ha un cuore grandissimo. Ha 25 anni e io a 25 anni non avevo neanche un quinto della sua scaltrezza, della sua sagacità, della sua intelligenza. Sono sicuro che ha davanti un futuro televisivo importante perché è già autore qua dentro, è quello che crea le dinamiche, non solo quelle divertenti, tutto. Gli auguro il meglio di ogni cosa e sono felice che ora sa di avere un amico su cui poter contare“.

Tommaso ha ascoltato tutto tra le lacrime, e dopo il verdetto lo ha abbracciato forte e gli ha detto: “Ho la conferma che ora siamo una cosa sola“.