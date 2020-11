Tragedia all’alba: donna travolta e uccisa da un’auto mentre passeggia con il cane

Una donna di 89 anni è stata travolta e uccisa da un’auto questa mattina a Busto Arsizio, comune in provincia di Varese.

Tragico incidente alle prime ore dell’alba di oggi a Busto Arsizio (Varese), dove una donna di 89 anni è stata investita e uccisa da un’auto. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata travolta da un veicolo alla cui guida vi era una donna di 61 anni, rimasta lievemente ferita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per l’89enne, mentre la persona ferita è stata soccorsa. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, circostanza ora al vaglio degli agenti di Polizia Stradale di Busto-Olgiate Olona.

Busto Arsizio, tragedia all’alba: donna di 89 anni travolta e uccisa da un’auto, ferita la conducente

Una donna di 89 anni è morta nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre, dopo essere stata travolta da un’auto a Busto Arsizio, comune in provincia di Varese. La tragedia si è consumata intorno alle 6:40 in via Giuseppe Piermarini. Da quanto emerso sino ad ora, come riporta Varese News, la vittima stava facendo una passeggiata con il cane, quando sarebbe stata centrata da una vettura condotta da una donna di 61 anni. L’impatto, avvenuto probabilmente a bassa velocità, non ha lasciato scampo all’89enne.

Ad arrivare per primo sul luogo teatro della tragedia, come riferisce Varese News, sarebbe stato il figlio della vittima che abitava poco distante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno anche avvertito l’elisoccorso, ma purtroppo per l’89enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. La conducente della vettura è rimasta ferita in modo lieve e sotto shock.

Intervenuti sul posto anche gli agenti del commissariato di Busto Arsizio e la Polizia Stradale di Busto-Olgiate Olona che hanno avviato gli accertamenti di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita all’anziana donna.

Tra le prime ipotesi, scrive Varese News, ci potrebbe essere quella secondo la quale l’impatto sia stato causato da un momento di distrazione della conducente.

