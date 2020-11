Guendalina Tavassi, look autunnale per lei: shorts e giacca scura. Che gambe – FOTO

La ex gieffina Guendalina Tavassi allieta i follower ancora con degli scatti grintosi sulla sua pagina Instagram. Lancia però anche un messaggio ai suoi fan

La bella Guendalina Tavassi è conosciuta da tutti per aver partecipato al Grande Fratello 11 e successivamente all’Isola dei Famosi, però dopo queste esperienze si è fatta strada nel mondo dello spettacolo e oggi è un’opinionista molto rispettata di Pomeriggio Cinque.

Nel 2013 le nozze con Umberto D’Aponte poi la nascita di Chloe nel 2013 e Salvatore nel 2016. Guendalina ha anche Gaia, nata dalla precedente storia d’amore avuta in gioventù con Remo Nicolini.

L’ex gieffina ama far parlare di sé e stare al centro dell’attenzione mediatica, è molto vanitosa e sa come stare al centro della scena. Sulla sua pagina Instagram è seguita da 1 milione di persone a cui racconta le sue giornate fatte di sedute in qualche centro estetico per provare nuovi trattamenti da consigliare alle fan più attente, pranzi con le amiche più strette e la vita di mamma a tempo pieno che la coinvolge in ogni momento.

Guendalina Tavassi lancia un messaggio ai suoi fan, “Posso essere tutto ciò che voglio”