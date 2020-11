Jolanda De Rienzo, fascino da lasciare senza fiato – FOTO

Jolanda De Rienzo riesce a conquistare i suoi moltissimi ammiratori con la sua recente foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

In Italia ci sono diverse giornaliste sportive che non spiccano solo per un’indiscutibile bravura, ma anche per una bellezza fuori dal comune. Una di queste è senza alcun dubbio Jolanda De Rienzo. Classe 1987 ha un seguito non indifferente. Stiamo parlando di ben 326mila follower. Un dato che si conferma anche nel numero di ‘like‘ e commenti di complimenti che riescono a raccogliere praticamente sempre i suoi post.

Si tratta di migliaia di ‘mi piace‘ e centinaia di messaggi. Il suo più recente contenuto poteva fare eccezione? Ovviamente no! Anche perché la foto che la ritrae fa risaltare il suo innato fascino a cui si accompagna un pensiero profondo riguardo il difficile momento di emergenza Coronavirus che stiamo attraversando.

Jolanda De Rienzo, bellezza pazzesca e pensiero profondo – FOTO