Dramma in Sicilia: famiglia sterminata dalla Pandemia

Pandemia: padre, madre e figlio muiono nel giro di dieci giorni. Avevano contratto il Covid ed erano ricoverati dal mese scorso.

È successo a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove un’intera famiglia è morta dopo aver contratto il Covid-19. Si tratta di una coppia di coniugi anziani e del figlio, appena cinquantenne. I tre sarebbero morti uno di seguito all’altro nel giro di dieci giorni. Shock e sconforto nel comune siciliano. Nel frattempo in Sicilia si contano 1201 positivi su 8856 tamponi e sono quasi i pazienti in terapia intensiva.

Gela, il dramma della famiglia uccisa dalla Pandemia

Grande sconforto a Gela per la morte consequenziale di un intero nucleo familiare. Madre e figlio erano stati ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, entrambi in situazioni gravi. La donna, 71enne di origini siciliane, era arrivata all’ospedale il 23 ottobre e si è spenta il 31 ottobre a causa di una polmonite bilaterale innescata dal Covid. Il figlio, di appena 50 anni, è morto il 4 novembre nello stesso ospedale. Niente da fare neanche per il marito della donna (80 anni), che è morto nelle ultime ore nel reparto di Rianimazione del “San Giovanni Di Dio” di Agrigento.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il padre era affetto da diverse patologie. Nulla si sa, invece, delle condizioni di salute degli altri due membri della famiglia. Nel frattempo l’intero comune in provincia di Caltanissetta si stringe attorno ai familiari delle vittime.

