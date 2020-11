Benedetta Rossi, conosciamo meglio il marito Marco

Benedetta Rossi, la food blogger più famosa del momento, è spesso insieme al marito Marco ma di lui si sa poco, scopriamo qualcosa

Benedetta Rossi continua a spopolare sul web con le sue video ricette. Una popolarità inaudita la sua che si è costruita tutta da sola e grazie alla sua semplicità, spontaneità e simpatia.

Un’amante della cucina che si è inventata un format tutto suo “Fatto in casa da Benedetta” che ha raggiunto numeri eccezionali con oltre 2 milioni di iscritti al canale YouTube e circa 6 milioni di followers su Instagram.

Benedetta è rimasta a casa sua, nella sua campagna, a preparare ricette e grazie al web si è fatta conoscere ad amare. Così amata da non avere precedenti, diventando la food blogger più famosa d’Italia oltre che scrittrice. Ha pubblicato infatti anche due libri nei quali ha raccolto tutte le sue ricette arrivando a numeri di vendite altissimi.

Accanto a lei sempre il suo Marco, il marito che vediamo alcune volte sui social e che l’aiuta nella realizzazione di alcune ricette, o meglio con i video, in versione cameramen.

Benedetta Rossi e Marco Gentili, una coppia affiatatissima

Il marito di Benedetta Rossi è Marco Gentili. I due sono rimasti affiatati ed insieme nonostante il successo di lei, che non l’ha cambiata di una virgola. Donna semplice, che ama la cucina e la sua famiglia.

Di Marco non si conosce molto, come Benedetta è un uomo molto riservato. Dal web si intuisce che molto probabilmente è originario di Altidona, comune marchigiano in provincia di Fermo, la cittadina dove la coppia vive da diverso tempo.

Hanno scelto il verde e la tranquillità della campagna marchigiana facendosi accompagnare dall’amore peri cani. I due non hanno figli ma si circondano dell’amore del loro cane Cloud arrivato da poco in casa dopo la morte dell’amato Nuvola.

Pare che Marco e Benedetta si sono conosciuti sulla fine degli anni Novanta quando lei andata all’università. Per i due una passeggiata romantica nella città di Marco e poi verso il maneggio dei genitori di Benedetta.

È proprio la food blogger che ha confessato di averlo conquistato con una torta rustica: “La prima volta che ho cucinato per lui ero all’università. Ho chiesto alle mie amiche di sloggiare per poter stare con lui, così abbiamo cenato insieme e gli ho cucinato una torta rustica, la trovavo davvero molto romantica!”.

Nel 2009 il loro matrimonio con viaggio di nozze alle Hawaii.

