Eleonora Pedron, cinquanta sfumature di rosso per lei. Che sguardo – FOTO

Nuovo scatto seducente per la bella Eleonora Pedron che stavolta si mostra ai fan di rosso vestita con maxi pull e sguardo accattivante

Eleonora Pedron è ancora tra le Miss più ricordate dal pubblico italiano per la sua simpatia e bellezza travolgente. Negli anni è stata showgirl, conduttrice e modella, ma è diventata indubbiamente nota proprio grazie alla vittoria nel 2002 quando ancora alla conduzione avevamo l’indimenticabile Fabrizio Frizzi. La 38enne di origini venete è stata poi meteorina al Tg4 condotto da Emilio Fede.

Fabio Troiano è legato ad Eleonora Pedron dall’estate 2019 e sembra che la storia vada molto bene, tanto che qualcuno parla di possibili nozze in vista. “Il matrimonio è il sogno dei sogni fin da piccola, ma forse per questo non mi sono mai sposata. L’ho sognato troppo. E onestamente adesso non ci penso più, se dovesse succedere bene, altrimenti pazienza. Inoltre la nostra è una storia relativamente recente e io ho imparato che per conoscere bene una persona ci vogliono anni, bisogna condividere situazioni, gioie e momenti no. Comunque le nozze ci saranno… se Dio lo vorrà”, ha dichiarato la showgirl alla rivista Intimità solo qualche giorno fa.

Eleonora Pedron, “Di rosso, senza sfumature”