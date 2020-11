Emma Marrone, gli amori passati e presenti della giudice di X Factor

Con il suo talento e il suo forte carattere conquista ogni giorno una nuova fetta di pubblico ma Emma Marrone è stata spesso anche al centro del gossip per la sua vita amorosa

Dieci anni di carriera alle spalle, Emma Marrone ha iniziato a farsi conoscere partendo dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Da allora ha conquistato l’affetto del pubblico con la sua musica e la sua personalità. Un carattere forte il suo, che l’ha sempre portata ad affrontare le difficoltà con grande coraggio e schiettezza. Ad oggi rientra senza dubbio tra le maggiori artiste italiane e continua costantemente a sperimentare sia musicalmente che in settori differenti. Lo scorso febbraio ha debuttato al cinema nel film di Gabriele Muccino “I migliori anni”, mentre negli ultimi mesi è approdata, per la prima volta nei panni di giudice, nel talent di X Factor. Ma oltre che per la sua carriera, Emma è stata spesso al centro dell’attenzione per la sua vita sentimentale.

Gli amori presenti e passati di Emma Marrone, giudice di X Factor

Tutto è iniziato proprio nella scuola di Amici quando Emma ha intrapreso una relazione con l’allora aspirante ballerino Stefano De Martino. Tra alti e bassi, avvicinamenti e allontanamenti, la loro storia ha tenuto banco nelle sezioni di gossip per diversi anni. La rottura definitiva è arrivata quando Stefano si è innamorato di Belen Rodriguez -che ha successivamente sposato e con la quale ha avuto anche un figlio- mentre le cose con la cantante non erano ancora del tutto concluse. L’ulteriore imbarazzo fu dovuto al fatto che tutti e tre in quel momento stessero lavorando in un’edizione serale del programma di Maria De Filippi. Ad oggi non c’è più nessun rancore tra di loro, sebbene ne sia dovuta passare di acqua sotto i ponti.

Un’altra storia di Emma che fece parlare fu quella con l’attore Marco Bocci. Anche con lui le cose non finirono bene e pare che l’artista si sia subita un secondo tradimento, questa volta con Laura Chiatti. L’attrice e Marco Bocci si sono successivamente sposati e hanno avuto due figli. Da quel momento Emma ha iniziato a parlare in modo molto sarcastico della sua “fortuna” in amore.

Nel corso degli anni ci sono state poi voci su ipotetici flirt, alcuni passati sotto banco, altri smentiti dalla diretta interessata. L’ultimo è quello che la vedrebbe coinvolta con il modello norvegese Nikolai Danielsen, con il quale ha passato anche del tempo insieme questa estate. Per il momento pero’ non è dato sapere se si tratti di semplice amicizia o ci sia qualcosa in più.

Emma al momento preferisce dedicarsi al lavoro e far parlare di sé in altro modo. Sarà eventualmente sempre lei a comunicare al pubblico delle novità qualora ci fossero.

