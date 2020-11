Michelle Hunziker, incidente hot in diretta: tutto fuori – FOTO

Michelle Hunziker stupisce il pubblico di Canale 5 a fine performance: Anna Tatangelo e Rita Pavone in suo soccorso

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di All Togheter Now su Canale 5. Come sempre la grinta e l’energia trascinante di Michelle Hunziker ha fatto centro. Accanto a lei quest’anno i quattro super giudici: J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo. Un quartetto d’eccezione che si diverte ma che sa essere severo e intransigente quando serve.

Inutile dire che Anna Tatangelo catalizza molto l’attenzione su di lei ed i suoi outfit. Anche ieri sera bellissima con gonna nera e strettissima di pelle e maglia bianca di sopra. Sempre 12 i concorrenti che si sono sfidati per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro.

Ma ieri sera è successo dell’incredibile. Incidente hot in diretta per Michelle Hunziker. Mentre la presentatrice cantava è accaduto qualcosa di inaspettato. Ma lei con la sua proverbiale verve ci ha scherzato sopra ed è andata avanti. In soccorso le altre due donne della serata. Vediamo nel dettaglio quello che è successo.

LEGGI ANCHE –> Ana Mena, uno schianto con look sportivo: gambe da infarto – Foto

Michelle Hunziker, il vestito si rompe ad All Togheter Now

Michelle Hunziker, tutto fuori ad All Togheter Now. La bionda presentatrice ha fatto i conti con gli “incidenti del mestiere” ieri sera in diretta. Il suo vestito si è rotto alla fine dell’esibizione.

Era sul palco insieme ad Anna Tatangelo e Rita Pavone per una bella esibizione tutta al femminile quando a fine canzone ha esordito dicendo: “Scusate nella foga si è completamente spaccato il vestito, vado in camerino a ricucire…” mostrando il lungo spacco che si è creato sulla schiena.

Un contrattempo che alcune volte accade ma che la svizzerotta ha saputo sdrammatizzare. Rita Pavone subito ha coperto e Anna Tatangelo l’ha abbracciata da dietro le spalle per non far vedere nulla.

LEGGI ANCHE –> Tiziano Ferro si racconta in un documentario: “Esiste un lieto fine”

Ecco che al ritorno dalla pubblicità Michelle indossava un altro vestito, altrettanto bello, tutto nero. Imprevisto superato alla grande con la felicità dei suoi fans.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.