Elena Santarelli, l’invito speciale che commuove il web – FOTO

Elena Santarelli lancia un appello dolcissimo sui social; l’invito ad essere gentili sempre, caratteristica che si è persa tantissimo.

Elena Santarelli lancia un appello importante sui social: siate gentili. Questo è quanto riportato dalla showgirl su Instagram accanto ad una sua foto. Oggi è la giornata mondiale della gentilezza. Cerchiamo di essere gentili ogni giorno. Un messaggio bellissimo, una ricorrenza importante per molti caduta in desuetudine. Nella foto in bianco e nero che ha postato qualche ora fa è davvero magnifica: mise invernale con tanto di maglione bianco panna con frange che conferiscono movimento alla foto. Capelli raccolti, viso poco truccato e baciata dal sole.

Lo sguardo di Elena è rivolto verso il basso e sembra molto pensierosa. I commenti non potevano che essere davanti a cotanta eleganza di amore e affetto. Tra questi, emerge un: “Praticare la gentilezza e vedere qualcun’altra gioire per i propri successi, ritengo sia una delle cose più belle che ci rappresentano…”

Elena Santarelli, il progetto solidale per Natale

Elena Santarelli si attiva molto sul sociale: Tra le sue storie infatti ringrazia chi ha acquistato il pandoro Melegatti il cui ricavato andrà alla Fondazione Heal che sostiene la ricerca contro i tumori cerebrali infantili. Un tema che alla Santarelli sta molto a cuore come si legge peraltro nei suoi ultimi post: Eccomi con il pandoro solidale della fondazione progettoheal che potrete acquistare direttamente dal sito. Una deliziosa scatola di latta che al suo interno contiene un pandoro soffice di Melegatti .Con questo pandoro solidale aiuterete la ricerca in campo neuroncologico pediatrico all’interno dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, la ricerca ha sempre bisogno di noi, ovviamente il mio è un semplice invito, per chi può in un momento così delicato aderire a questa iniziativa.

Bellezza e generosità rendono Elena Santarelli una delle showgirl più apprezzate e seguite, sia sui social che in TV.

