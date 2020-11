Tommaso Zorzi, Francesco Oppini gli apre il suo cuore in una lettera: le parole commoventi del figlio di Alba Parietti fanno piangere l’influencer al Grande Fratello Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono sicuramente la “coppia” più bella di questo Grande Fratello Vip. Il loro è un rapporto molto complicato, ma ci tengono tanto l’uno all’altro e per questo stanno cercando di lavorare sui loro difetti per riuscire a trovarsi e a non perdersi più. L’ultima lite tra di loro c’è stata un paio di giorni fa, per una piccola incomprensione non si sono parlati per quasi un giorno intero. Tommaso, sentendosi in colpa, ha deciso di scrivere una lettera all’amico come per “liberarlo” del suo “peso”. La risposta di Francesco, in lacrime per la lettera del’amico, non è tardata ad arrivare e ha emozionato molto l’influencer.

LEGGI ANCHE -> Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip: “Usato per lo share e poi cacciato”

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si scrivono lettere e si commuovono: finalmente la pace

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

“Ci sono persone che ti entrano nel cuore e per me questa persona, caro Tommy, sei tu” parole forti, che hanno fatto emozionare il giovane influencer. Alla fine della lettura della lettera, i due si sono abbracciati e Francesco ha continuato a rassicurare il suo amico. “Voglio stare con le persone con cui sto bene e io con te sto benissimo. Voglio finire questo percorso con te, voglio continuare a sorridere con te. Io ci tengo a te, ci tengo davvero“. E poi ha continuato facendogli un discorso sui rapporti umani e invitandolo a non fare cose come queste, a tenersi strette le persone perché la vita è imprevedibile e può accadere qualsiasi cosa da un momento all’altro.

LEGGI ANCHE -> Il rientro di Cristiano Malgioglio al GF Vip: le parole di Alfonso Signorini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)