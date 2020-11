È meravigliosa, Elisa D’Ospina. La modella posa in vesti succinte ed i suoi followers impazziscono di gioia per cotanta inarrivabile bellezza.

È di una bellezza che incanta, Elisa D’Ospina. Da parte della modella veneta arriva una serie di scatti che impedisce ai suoi ammiratori di staccare gli occhi dallo schermo. In esse, la 38enne modella originaria di Vicenza (che in verità le 38 candeline le spegnerà il prossimo 3 dicembre, n.d.r) emana bellezza e fascino come una stella con la sua luce.

Ecco che lei posa con indosso della biancheria di pizzo nera, che si intravede al di sotto della vestaglia aperta. Uno spettacolo per gli occhi e quel che ci vuole per riscaldare le giornate d’autunno, che diventano sempre più fredde. Lei è anche quello che ci vuole per dimenticare quanto di brutto sta avvenendo a causa dell’epidemia. I suoi tanti fans le rilasciano sempre dei messaggi di entusiasmo. E tra essi ci sono anche tante donne, che di Elisa ammirano il suo non essere mai volgare. La top model italiana non va mai fuori dalle righe.

Elisa D’Ospina, il protipo di donna più bella che ci sia

Ogni sua immagine è un esempio di sensualità e di come dovrebbe essere una donna che intende conquistare un uomo od un’altra donna. Meravigliosa, troppo, troppo bella. Come poi ben noto, la D’Ospina è famosa anche per il suo essersi scagliata, in passato come tutt’oggi, contro il malcostume di diverse case di moda anche molto quotate che impongono alle loro modelle di essere rigorosamente taglia 40 o anche meno.

Contro queste aberrazioni che portano diverse ragazze a sacrificare la salute per il lavoro ed a diventare anoressiche, Elisa dice basta. Lei è la dimostrazione che le curve sono quello che piacciono più di tutto in una donna.