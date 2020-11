Giulia De Lellis, spunta il messaggio inaspettato a Iannone: “Tu lo sai”

Giulia De Lellis, spunta il messaggio inaspettato ad Andrea Iannone: “Tu lo sai”. L’influencer e il pilota sono stati insieme per diversi mesi, prima del suo ritorno di fiamma con Andrea Damante

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito nel 2016, quando ha deciso di scendere le scale per andare a corteggiare Andrea Damante, e da allora è cominciata una favola che non è stata proprio tutta rosa e fiori. Tra vari tira e molla che ci sono stati, Giulia ha avuto un’importante relazione con Andrea Iannone che l’ha portata addirittura a trasferirsi da lui a Lugano, lasciando affetti e tante cose. Poi all’improvviso la rottura improvvisa e il ritorno di fiamma con Damante, che è stato ufficializzato durante la quarantena a marzo. In molti si chiedevano in che rapporti si fossero lasciati Giulia e Iannone, e dopo l’ultimo massaggio, pare abbastanza bene.

Giulia De Lellis scrive un messaggio ad Andrea Iannone: i fans dell’ex coppia impazziti

Andrea Iannone, infatti, è stato squalificato per quattro anni dopo l’accusa di doping. Dovrà stare lontano dal suo amore per tanto tempo e questo gli spezza il cuore. “Oggi ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere. Mi hanno strappato il cuore separandomi dal mio primo amore. In questo momento soffro come di più non potrei. Ma chi ha cercato di distruggere la mia vita, presto capirà quanta forza ho dentro il cuore“. Tra i tanti messaggi che sono arrivati a rincuorarlo, non è mancato quello di Giulia: “I buoni vincono sempre e tu lo sai. Prima o poi potrai dimostrare quanto vali, non arrenderti“.

