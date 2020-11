Julia Procopio, décolleté favoloso in primissimo piano: che spettacolo – FOTO

Julia Procopio continua a far impazzire i suoi numerosissimi follower con scatti sbalorditivi: la ragazza sfodera il suo magnifico décolleté.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J Procopio (@procopio_julia)

Julia Procopio è una bellissima influencer molto seguita su Instagram: il suo account vanta ben 284mila follower. Qualche anno fa la ragazza partecipò al noto programma di Mediaset ‘Ciao Darwin 8’ (la puntata prevedeva il duello tra mutanti e umani), prendendo parte alla prova coraggio e vincendola. La 28enne, nella giornata di ieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla nostra redazione. Dotata di una bellezza abbagliante e di un corpo stupefacente, l’influencer ci ha rivelato la sua più grande passione: la danza. Julia, poco fa, ha messo in rete l’ennesima foto sbalorditiva con décolleté in primissimo piano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta in cucina, fondoschiena e seno tutto in primo piano – FOTO

Julia Procopio, décolleté da impazzire in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J Procopio (@procopio_julia)

Julia Procopio ha condiviso l’ennesimo scatto da applausi sui social. “Ci vuole pazienza, che non ho”, ha scritto nella didascalia. La ragazza ha messo in mostra tutta la sua bellezza e il suo fascino. Il suo sguardo magnetico e le sue labbra carnose non passano di certo inosservate. Il suo décolleté da favola, però, conquista letteralmente la scena ed è in primissimo piano. Il post, non a caso, ha quasi raccolto 10mila cuoricini. “Stupenda e meravigliosa”, “Wow che bella e sexy”, “Numero uno in bellezza”, si legge tra i commenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Julia Procopio si racconta in un’intervista personale sulla sua carriera di influencer ma non solo