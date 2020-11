Londra, attimi di terrore: si schianta in auto contro la stazione di Polizia e incendia la strada

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Londra, dopo essersi schiantato con l’auto contro una stazione di Polizia ed aver appiccato un incendio in strada.

Momenti di terrore quelli vissuti ad Edmonton, distretto nel nord di Londra, nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando un uomo si è schiantato in auto contro la stazione di Polizia. L’automobilista, subito dopo, sarebbe sceso dal veicolo ed avrebbe appiccato un incendio sulla strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i paramedici. Fortunatamente non sono stati registrati feriti, mentre il responsabile è stato arrestato dalle forze dell’ordine che hanno escluso si sia trattato di un atto terroristico.

Londra, si schianta con l’auto contro la stazione di Polizia ed appicca il fuoco in strada: arrestato 45enne

Si è schiantato con la propria auto contro l’edificio della stazione di polizia e dopo ha appiccato un incendio in strada. Questo quanto avrebbe messo in atto un uomo di 45 anni nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 novembre ad Edmonton, nel nord di Londra. Presso il luogo teatro dell’episodio sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento ed i soccorsi. Stando a quanto riporta la Bbc, per fortuna non vi sono stati feriti, mentre la stazione di polizia è stata evacuata e la strada chiusa.

Ad assistere a quanto accaduto diversi presenti sulla scena, tra cui un uomo, direttore di un negozio nelle vicinanze. La moglie di quest’ultimo, come riporta la Bbc, ha affermato che il marito ha visto il responsabile schiantarsi contro la porta a vetro esterna all’edificio e successivamente avrebbe provato a rompere anche la seconda porta che ha resistito all’impatto. Poi il 45enne, racconta la donna, sarebbe sceso dall’abitacolo impugnando una tanica di benzina ed avrebbe dato fuoco alla strada, sulla quale transitavano in quel momento diversi veicoli.

Il responsabile, poco dopo, è stato bloccato ed arrestato dagli agenti ed adesso dovrà rispondere delle accuse di incendio doloso, danni ed altri reati.

Le forze dell’ordine della capitale britannica hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto ed accertare il movente dell’episodio. Esclusa dagli investigatori la pista dell’atto terroristico.

