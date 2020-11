Micosi delle unghie: i migliori rimedi naturali per combatterla

Con l’arrivo della stagione fredda teniamo i nostri piedi sempre al chiuso. Questo crea un ambiente umido, perfetto per la comparsa della micosi alle unghie. Come possiamo contrastarla? Scopriamo degli eccellenti rimedi naturali

La micosi alle unghie è innanzitutto antiestetica, creandoci per questo dei disagi ma soprattutto, è molto fastidiosa. Si tratta di una patologia derivante da un fungo altamente contagioso che può essere trasmesso anche con il solo contatto. Il fungo tende a colpire sia le unghie delle mani che quelle dei piedi.

Solitamente però, la parte più attaccata è quella dei piedi poiché, la loro condizione umida e scura, è particolarmente favorevole alla proliferazione di funghi. A maggior ragione in questo periodo freddo, teniamo sempre scarpe e ciabatte chiuse, aumentando le probabilità. Ma non dovete allarmarvi: la micosi alle unghie non da conseguenze gravi e può essere curata efficacemente con queste cure tutte al naturale, Scopriamole.

Cure naturali contro la micosi

Se la vostra micosi si trova in uno stadio avanzato è opportuno contattare il proprio medico per precauzione. Ma se si tratta di una micosi alle unghie in stadio iniziale, sappiate che è possibile curarla con dei rimedi naturali.

Sale e limone- Il primo rimedio molto efficace, è quello di usare sale e limone insieme. Questi due elementi hanno delle forti proprietà disinfettanti utilissime in casi come questi. Ecco come usarli: prendete un cucchiaino di sale fino ed aggiungete qualche goccia di limone. Mescolate bene tutto e applicatelo direttamente sull’unghia affetta dalla micosi. Lasciate agire per circa 20 minuti e una volta terminato, risciacquate abbondantemente. Ripetete questa soluzione tutti i giorni finché non vedrete i risultati.

Sale e limone possono anche essere utilizzati separatamente. Potete infatti applicare solo il succo di limone, aspettando sempre circa 20 minuti prima che il prodotto agisca. Altrimenti applicate solo il sale: fate bollire un pentolino di acqua con un cucchiaio di sale grosso. Una volta che l’acqua sarà tiepida, applicate il liquido con un dischetto di cotone e lasciate agire per qualche minuto.

Aceto- Anche qui ti basterà preparare una bacinella di acqua calda e versarci dentro due tazze di aceto bianco. Mescolate bene e mettete i vostri piedi in ammollo per circa 15 minuti. Risciacquate con dell’acqua una volta terminato e vedrete come questo pediluvio sarà benefico per contrastare la micosi delle vostre unghie.

Tea tree oil- Aggiungete qualche goccia di questo olio essenziale nel bagno schiuma che utilizzate solitamente o nella vostra crema idratante. Il tea tree Oil, per la sua forte azione antimicotica, è infatti un ottimo alleato per prevenire la comparsa della micosi alle unghie. Se il fungo è già presente, applicate qualche goccia sull’unghia interessata ed i risultati non si faranno attendere.

L’inverno si avvicina e la prevenzione è importante, per questo controllate sempre le unghie dei vostri piedi. Ma ricordate di non spaventarvi perché, come abbiamo visto, la micosi alle unghie può essere contrastata con questi semplici rimedi naturali.

