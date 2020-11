Adriana Volpe festeggia le 100 puntate di “Ogni Mattina” così. – FOTO

La conduttrice di Tv8 posta una foto su Instagram ringraziando tutti per il traguardo raggiunto e lo scatto è molto apprezzato dai suoi follower.

Adriana Volpe dopo la sua esperienza decennale in Rai da cui ne è uscita scottata e dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip sulle reti Mediaset che le ha ridato visibilità; è approdata su Tv8 dove conduce “Ogni mattina”, dalla scorsa estate.

Un’opportunità di rilancio molto importante per lei, a cui sta dedicando anima e corpo.

La bella presentatrice infatti ha attraversato un periodo buio e la sua partecipazione al reality di Canale 5 le ha consentito di tornare alla ribalta, poiché è stata molto apprezzata dal pubblico ed è uscita solo dopo essersi ritirata per la morte di suo suocero.

Nonostante le critiche iniziali dovute alle frecciatine del suo storico rivale Giancarlo Magalli, a causa del basso share iniziale del programma, la bella Adriana si è ripresa e ora la trasmissione fa dei buoni numeri e lei ne è molto orgogliosa.

“Siamo arrivati a 100 puntate, grazie a voi!”

Con questo post Adriana Volpe vuole ringraziare i telespettatori e non solo. E’ grata a tutta la sua squadra e al suo amico Marco Profeta che l’ha seguita, lasciando Roma per lei.

Pubblica tre scatti in sequenza: il primo in cui, splendida nel suo abito marrone, allarga le braccia in segno di affetto; il secondo in cui mima un cuore con le mani da dedicare a tutti i suoi follower e l’ultimo al fianco del giornalista Alessio Viola che la accompagna in questo progetto.

I commenti sono tutti positivi: “Innanzitutto complimenti per questo traguardo. Il mio augurio è di arrivare a 10000 puntate. Poi una menzione d’onore per l’outfit di oggi, assolutamente elegante e sublime.“; “Siete una squadra stupenda ,la mia tv dalle 10 alle 14 è sintonizzata su Ogni Mattina fin dalla prima puntata e tu Adriana sei intelligente, garbata ,simpatica e bellissima!”; “Brava Adriana ,mi associo anch’io ai ringraziamenti che dispensi per chi ti ha fatto sentire una persona vera trasparente e importante nella sfera umana e lavorativa…”, sono solo alcuni di questi.

