Pierpaolo si sente male e vuole abbandonare la casa dopo la lite furibonda con Andrea Zelletta

Alla fine della puntata scoppia in camera da letto una lite furiosa tra Zelletta e Petrelli e quest’ultimo accusa un malore.

La puntata di oggi è stata ricca di colpi di scena e anche alla fine della trasmissione gli animi sono stati infuocati. Gli inquilini della casa si sono visti spettatori di una lite furiosa tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli. I due sono molto amici e hanno legato profondamente durante questi due mesi, tanto da voler addirittura dividere il montepremi se uno dei due dovesse vincere l’edizione.

Il motivo della discussione è stata la scelta di salvare la Contessa a discapito dei due amici Zelletta e Enock, mandando così l’ex tronista in nomination.

Zelletta non se lo aspettava proprio e a fine puntata sbotta: “Un comportamento simile non me lo sarei mai aspettato, per me sei un fratello. Cosa vuol dire che salvi la Contessa per cavalleria se ci eravamo detti di voler arrivare in finale insieme? Hai fatto una scelta televisiva”.

Pierpaolo accusa un malore

Andrea è molto istintivo e alza i toni, così Pierpaolo crolla e si sente male. Si stende su una poltrona e subito Elisabetta Gregoraci va in suo soccorso porgendogli dell’acqua, ma l’ex velino non riesce a calmarsi.

Arriva allora il fidanzato di Natalia Paragoni che abbraccia il compagno di avventura cercando di tranquillizzarlo: “Ci sono rimasto male e non potevo non dirtelo ma so che non ci hai pensato perché tu sei un buono”.





Pierpaolo in lacrime, dice di voler uscire: “Io non riesco a reggere i ritmi di questo gioco, non sono capace, non riuscivo neanche a dare una motivazione sulla nomination di stasera. Voglio andare via”.

Continua a piangere ininterrottamente in giardino, chissà se cambierà idea o se davvero lascerà la casa.

