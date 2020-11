Alba Parietti parla di suo figlio Francesco: “Mi sono sentita impotente”. A Verissimo ha parlato del suo rapporto con il figlio e del trauma della scomparsa della fidanzata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti, ospite ai microfoni di Verissimo, ha parlato del suo rapporto con Francesco Oppini che è nella casa del Grande Fratello Vip. “Mi dicevano che ero una madre troppo ingombrante, ma io sono una madre. E quando sei madre non capisci cosa vogliano dire le persone quando dicono che sei troppo ingombrante. Sono una madre come tutte le altre. Come tutte le altre cerco di proteggere mio figlio partecipo ai suoi dolori, alle sue gioie, ho delle frustrazioni enormi, tremendi di impotenza davanti al suo dolore. E dopo quarant’anni che siamo cresciuti insieme io e Francesco, per me questa è la quotidianità“.

LEGGI ANCHE -> Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip: “Usato per lo share e poi cacciato”

Alba Parietti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

“Francesco non è stato cattivo, è stato str***o. Come io lo sono stata con i miei genitori. Questo percorso di auto-analisi è importante, perché il tempo finisce e ti ritrovi a non aver avuto il tempo di dire ai tuoi genitori “corro da te”, “mamma hai bisogno di qualcosa?”, “ti voglio bene”, “per me sei importante”, “se non ci fossi stato tu…”. Io mia madre volevo portarla a Parigi, io ho sempre rimandato e non l’ho mai portata. Il fatto che Francesco mi abbia detto queste cose in una situazione così paradossale, è come se mi avesse portata a Parigi” ha raccontato Alba ai microfoni di Verissimo, con una Silvia in lacrime.

LEGGI ANCHE -> Il rientro di Cristiano Malgioglio al GF Vip: le parole di Alfonso Signorini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)