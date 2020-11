Tale e Quale, Carlo Conti nel finale riceve una gradita sorpresa

In collegamento da casa, Carlo Conti è tornato a condurre la sua trasmissione del venerdì sera, dopo essere stato dimesso dall’ospedale. E riceve una sorpresa.

Carlo Conti sembra stare meglio e finalmente può tornare a condurre Tale e Quale Show anche se ancora non può essere presente in studio.

All’inizio della puntata ci tiene a raccontare l’esperienza che ha vissuto sulla propria pelle con il Covid, raccomandando di prestare attenzione poiché “è un virus che non guarda in faccia nessuno” e ringrazia tutto il personale dell’ospedale, salutando anche il suo compagno di stanza Nello che ha condiviso con lui questi giorni di ricovero.

Inizia il torneo e i concorrenti in gara si esibiscono con le loro performance. Ospite in studio come quarto giudice, Elena Sofia Ricci che presenta il film dedicato a Rita Levi di Montalcini, protagonista su Rai Uno il 22 novembre.

Sorpresa per Carlo Conti

Prima del verdetto finale si esibisce nella sua simpatica imitazione Gabriele Cirilli, che questa volta interpreta Lorella Cuccarini con “La notte vola”, insieme ai concorrenti dello show che lo accompagnano.

Alla fine dell’esibizione Carlo Conti presenta la vera Lorella che entra in studio tra lo stupore dei concorrenti, soprattutto di Cirilli.

Lorella Cuccarini, scoperta dall’intramontabile Pippo Baudo, racconta dei suoi esordi e di quando 26 anni fa, quando era incinta della sua prima figlia Sara, si esibiva proprio nella performance che ha imitato stasera Cirilli.

Inoltre la showgirl ricorda la lotta contro la sclerosi multipla di cui è testimonial, per sensibilizzare il pubblico e contribuire alla ricerca.

Saluta calorosamente seppur a distanza gli ospiti in studio e manda un forte abbraccio a Carlo Conti che sta debellando il virus che l’ha colpito.

