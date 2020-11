Ballando con le Stelle. Adriano Celentano: cosa pensa di Rosalinda

Ballando con le Stelle. Rosalinda Celentano, figlia del celebre cantante Adriano e Claudia Mori, svela cosa pensano i genitori della sua partecipazione al programma

Che Rosalinda Celentano sia un’artista a tutto tondo è fatto noto. Il suo talento si è espresso principalmente nel campo della recitazione in cui, negli anni, si è imposta come una professionista di primordine. E’ stata scelta addirittura da Mel Gibson, nelle vesti di regista, per un ruolo chiave nella sua pellicola toccante e di successo come La Passione di Cristo.

Ultimamente, grazie al programma di RaiUno, Ballando con le Stelle, abbiamo potuto notarne anche le capacità da provetta ballerina. Accompagnata dalla coach Tinna Hoffman, ci ha regalato ottime performance che, purtroppo, non sono state sufficienti a condurla alle fasi finali.

Nella puntata di ieri, sabato 14 Novembre, tutte le coppie eliminate hanno avuto l’occasione per esibirsi nuovamente davanti ai giudici, per il piacere del pubblico a casa. Le due convincono decisamente e ottengono plauso diffuso.

Guillermo Mariotto ha paragonato Rosalinda Celentano ad una ninfa dei boschi. Difficile trovarla, ma se sei così fortunato da imbatterti in lei, ne rimani incantato: “Sei magnifica, magica e stupenda. Erano in piedi pure i musicisti”.

Carolyn Smith, ballerina e coreografa britannica ha dichiarato: “Il loro ballo è geniale, moderno ma anche tradizionale allo stesso tempo. Sono tutti migliorati. Sei cambiata Rosalinda”. Fabio Canino ha concluso: “Tu dovresti essere in finale, non tra i ripescandi.”

Ballando con le Stelle. Cosa ne pensa il ‘molleggiato’, Adriano Celentano

Rosalinda Celentano ha ottenuto il consenso anche di un altro membro della giuria, la giornalista Selvaggia Lucarelli, la quale ha apprezzato non solo la performance dell’attrice in gara, ma anche il suo atteggiamento.

La Lucarelli ha detto: “Rosalinda Celentano è talmente tanto protagonista della scena, che nessuno le ha mai chiesto qualcosa sulla sua famiglia”. Sottolinea, dunque, come passi letteralmente in secondo piano il fatto che sia figlia della celebre coppia Celentano – Mori.

A questo punto però la giornalista si è lasciata andare in una curiosità: “Me la dici una cosa, bella o brutta, che tuo papà ha detto del tuo percorso nel programma?”

Rosalinda Celentano ha risposto: “Lui canta, non ha detto nulla. So che gli sono piaciuta. Ci sentiamo. Entrambi i miei genitori però mi dicono di sorridere di più”.

