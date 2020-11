Beautiful, anticipazioni puntata 16 novembre: Flo va a trovare…

Beautiful, anticipazioni 16 novembre: Ridge prende una dolorosa decisione. Flo, finalmente libera, va a trovare…

Ridge deve prendere una dolorosa decisione: dare il suo permesso di scarcerare Flo e permetterle così di fare da testimone per il caso dei falsari o lasciarla in prigione, con il rischio che diventi un elemento chiave per risolvere il giallo sulla morte di Emma Barber. In questo secondo caso, a farne le spese sarebbe Thomas, che era presente al momento della morte della ragazza e non ha fatto niente per salvarla. Ridge è distrutto, non sa cosa fare. Vuole vedere Flo soffrire per tutto ciò che ha fatto alla sua famiglia, ma vuole anche proteggere suo figlio dalle accuse del tenente Sanchez. Shauna, nel frattempo, le prova tutte per far scarcerare sua figlia. I due, per quanto si odino, hanno indubbiamente qualcosa in comune. Nel frattempo le sorelle Logan discutono del futuro di Douglas e della crisi matrimoniale di Brooke e Ridge.

Beautiful, anticipazioni 16 novembre: crisi matrimoniale

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge acconsente a scarcerare Flo. Lo stilista afferma che la famiglia Forrester non si opporrà alla sua liberazione, decretandone di conseguenza la momentanea libertà. La ragazza, che ha appena ricevuto la visita di Steffy, viene condotta di fronte a Ridge che ribadirà come la sua scelta sia stata dettata unicamente dalla volontà di proteggere Thomas. Una volta uscita di prigione, la ragazza andrà a trovare Wyatt, per mettere in chiaro alcune cose con lui.

Nel frattempo Donna e Katie si dicono preoccupate per la situazione tra Brooke e Ridge. Il ritorno a casa di Ridge confermerà loro timori. Cosa succederà? Continuate a seguire le nostre anticipazioni per saperlo!

