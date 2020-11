Carolina Casiraghi, nuovo look e niente vestiti: meravigliosa – FOTO

Carolina Casiraghi è semplicemente inarrestabile sui social: la sexy influencer continua a postare scatti bollenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Carolina Casiraghi è sicuramente una delle influencer del momento. Sensuale e affascinante, la popolarità dell’imprenditrice continua a crescere di giorno in giorno. Leggendo i dati sul blog dedicato alle influencer, è possibile studiare la crescita dei suoi follower e delle sue interazioni. Carolina sa come sfruttare a pieno la vetrina dei social: i suoi scatti sono semplicemente sbalorditivi. La Casiraghi, poco fa, ha deliziato il suo pubblico con una foto in intimo in cui ha mostrato ancora il suo corpo da favola.

Carolina Casiraghi in intimo: curve stratosferiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Carolina ama cambiare il colore dei suoi capelli con una certa regolarità: in questi giorni ha deciso di sfoderare un rosso che le dona molto. La sexy influencer è una bomba d’eros, con calze e intimo da infarto. Il suo seno prorompente è in bella mostra e lascia a bocca aperta i fan. La ragazza appoggia con delicatezza una mano sugli slip, contribuendo a rendere lo scatto ancora più piccante. Lo scatto, non a caso, ha collezionato 2.100 cuoricini. “Meravigliosa”, “Sei sempre molto sexy complimenti”, “Sei stupenda”, si legge tra i post. I complimenti si sprecano e i fan stanno inondando il post di apprezzamenti ed emoticon.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Carolina, qualche settimana fa, fece impazzire tutti con uno scatto sulle scale: la sexy influencer piazzò in primissimo piano le sue gambe marmoree e il suo fondoschiena. “Fuori piove”, scrisse nella sua didascalia.

