Paolo Brosio rompe il silenzio sul flirt con la 22enne: “Dio mi assolverà”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip parla una volta e per tutte della giovane donna che diceva di frequentare

Paolo Brosio è stato uno dei concorrenti di questo Grande Fratello Vip, ma è stato davvero poco nella casa. Avrebbe dovuto esserci fin dall’inizio, ma poco prima di entrare nella casa ha scoperto di avere il covid ed è stato costretto a stare settimane in ospedale. Una volta guarito gli è stato concesso di entrare, ma ha rivelato cose nella casa che non doveva dire ed è finito in nomination d’ufficio. A quel punto è stato eliminato. “Mi spiace di essere uscito. Avevo il ventuno per cento di gradimento iniziale, partivo da una notorietà consolidata rispetto agli altri concorrenti, però oggettivamente sono rimasto nella casa troppo poco, il pubblico non ha fatto in tempo ad affezionarsi“.

Paolo Brosio, dopo il Grande Fratello Vip parla del suo flirt: “Non sono un prete”

Uscito dalla casa ha trovato a consolarla Maria Laura De Vitis, la modella di 22 anni che ha definito la sua fidanzata. “Presto per dire che è una storia d’amore, ma sono certo che non è una cosa da poco. Lei mi piace molto, è profonda, matura“. Tra di loro ci sono ben 42 anni di differenza e non sono pochi, ma lui cerca di non pensare a questo.

