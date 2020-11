Tiziano Ferro è sposato, chi è suo marito? Tutto su Victor Allen

Tiziano Ferro si è sposato lo scorso anno, chi è suo marito? Tutto su Victor Allen, l’uomo che ha rubato il cuore del cantante italiano più amato della nostra generazione

Tiziano Ferro è uno dei cantanti più amati della nostra generazione. Ha esordito quando aveva appena vent’anni e la musica gli ha salvato la vita: non è stato facile, ha dovuto fare i conti con tante cose ma ad oggi può dire di essere finalmente l’uomo felice che ha sempre sognato di essere. Non si nasconde più, non gli importa più del giudizio della gente, si vive la sua vita e da qualche anno insieme ad un uomo che lo rende felice tutti i giorni: stiamo parlando di Victor Allen, che Tiziano ha sposato lo scorso anno.

Chi è Victor Allen, il marito di Tiziano Ferro

Victor Allen è originario di Los Angeles, è nato nel 1965 ed è un ex consulente della Warner Bros. Tra l’altro è proprietario della Levine Partners, un’agenzia che si occupa attivamente di consulenza e conosce molto bene il mondo dello spettacolo in quanto sia impegnato dietro le quinte. Lui e Tiziano si sono sposati il 25 giugno a Los Angeles e il 13 luglio a Sabaudia.

